Kev Adams, son ex-couple avec Iris : pourquoi il en parle désormais librement

Kev Adams, n'a pas fini de nous surprendre. Après sa carrière fulgurante d'humoriste, il a décroché le gros lot en devenant un acteur populaire du cinéma français. Dans la soirée du vendredi 8 novembre 2019, il va également endosser le rôle de juge dans l'émission Mask Singer (TF1), présentée par Camille Combal.

Interrogé par Télé-Loisirs, Kev Adams a répondu à L'interview sans filtre. Comme souvent, sa relation très médiatisée avec Iris Mittenaere, notre splendide ex-Miss Univers 2016, a rapidement fait surface. Aujourd'hui, de retour sur scène dans son nouveau spectacle intitulé Sois 10 ans, le jeune homme aborde son ancienne relation avec beaucoup de recul. Pourtant, au moment où il était en couple avec la reine de beauté, le sujet paraissait tabou, et les deux amoureux ne cessaient de nier.

Mais alors pourquoi ce revirement soudain ? "La fatigue de lire des conneries. Au bout d'un moment, quand tu vois et que tu lis partout dans les médias des bêtises à ton sujet et au sujet de ton couple ou d'une histoire d'amour vécue, tu te dis quelle est la manière de réagir à ça ? Sois tu vas à la télé super énervé, super premier degré (...) Sois tu le fais en rigolade et tu vas sur scène", explique-t-il.

Traqué et beaucoup critiqué pour cette histoire d'amour, Kev Adams a vécu des moments difficiles. Pourtant, comme il l'expliquait il y a quelques semaines, il garde le souvenir d'une relation "très cool". S'il en parle plus librement aujourd'hui, c'est notamment pour dédramatiser cette expérience : "Ça ne sert à rien de monter en sauce une histoire parce qu'elle est trop médiatisée. L'idée c'était un peu d'amoindrir cette histoire et de répondre aux rumeurs d'une manière marrante", raconte-t-il, toujours à Télé Loisirs.

Désormais, cela va faire plus d'un an que Kev Adams et Iris Mittenaere ont mis un terme à leur relation. Et si la belle file maintenant le parfait amour avec Diego El Glaoui, ce n'est pas le cas de l'humoriste qui est toujours célibataire. "Je ne suis pas très doué pour ça. La relation de couple où il faut faire des sacrifices pour que ça fonctionne, donner de son temps pour l'autre... J'ai l'impression que peut-être je suis trop égoïste, je n'en sais rien mais je n'arrive pas. J'ai du mal à être à l'aise dans cette ambiance, se désole-t-il avant de conclure sur une note positive, peut-être que ma relation de couple est celle avec le public."

L'Intégrale de L'Interview sans filtre de Kev Adams sera à retrouver dimanche 10 novembre sur Télé Loisirs.