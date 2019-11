Iris Mittenaere: Draguée par des footballeurs, mais c'est Diego qu'elle embrasse

Le 2 novembre 2019, ils officialisaient leur relation d'amour sur les réseaux sociaux lors d'un voyage à New York. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui publiaient alors leur première photo de couple en "Miss Et Mister Zombie 2019". De retour à Paris, le couple semble très nostalgique de cette escapade romantique sur fond d'Halloween. Le 22 novembre 2019, ils partagent un autre cliché de la ville surnommée la "grosse pomme".

Toi...

On découvre les deux amoureux emmitouflés dans de chauds manteaux d'hivers et enlacés l'un contre l'autre. Ils s'embrassent passionnément et semblent plus tendres que jamais. Comme depuis le début de leur relation, chacun a posté la même photographie à quelques minutes d'intervalle. Si Iris écrit en légende "Seuls au monde. Le temps s'arrête quand je suis avec toi", Diego commente : "Et soudain, toutes les chansons d'amour parlent de toi." Ce à quoi Miss France 2016 répond par un touchant :"Toi..." Tellement mignon.

Actuellement à Paris, l'ancienne miss de 26 ans prépare le futur mariage de sa maman Laurence Druart, dont elle sera témoin. L'occasion (peut-être) de donner des idées à Diego El Glaoui ? Frère de la blogueuse mode Kenza El Glaoui (amie avec Iris), Diego travaille dans le storytelling digital selon le magazine Femme Actuelle. Lors de son voyage à New York, le couple avait également documenté plusieurs activités qu'il avait faites. Miss Univers 2016 avait ainsi partagé son survol de New York en hélicoptère (les pieds dans le vide) mais aussi sa virée à Times Square et ses séances cocooning dans la chambre d'hôtel.