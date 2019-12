Mask Singer, Laurence Boccolini gagnante : sa fille Willow célèbre sa victoire

Après des semaines d'enquête, tous les candidats de Mask Singer ont été démasqués. La licorne a été désignée grande gagnante de cette première saison et nous avons tous pu découvrir que Laurence Boccolini campait ce personnage haut en couleur depuis le début. Un moment forcément émouvant pour la présentatrice à la voix d'or insoupçonnée.

"C'était une année tellement difficile que je me suis dit que l'univers ne pouvait pas ne pas apporter des choses réparatrices. Et cette aventure elle a été tellement réparatrice, parce que je l'ai faite pour ma fille. Ma fille m'a dit "t'es une licorne et les licornes c'est immortel". Bah voilà ! Je suis contente", a-t-elle déclaré, en larmes, vendredi lors de son triomphe.

Samedi 14 décembre 2019, c'est donc tout naturellement que Laurence Boccolini a annoncé la bonne nouvelle à sa fille Willow, 5 ans, avec un beau présent à la clé, comme un cadeau de Noël avant l'heure. "Petit cadeau du matin pour ma licorne à moi... D'une licorne à une autre ! Je l'ai fait pour toi et tes cris de joie ce matin me disent que j'ai eu raison. C'est mieux qu'un Oscar dans tes yeux mon amour ! Love", a-t-elle indiqué sur Twitter, dévoilant une photo de sa fille tenant le trophée dans ses mains.

Depuis qu'elle a remporté Mask Singer, Laurence Boccolini a reçu une pluie de messages l'encourageant à poursuivre une carrière dans la musique. La présentatrice, elle, retient surtout la sincérité de sa démarche. "Merci pour vos messages d'amour, du fond du coeur. Je ne peux répondre à tous mais je vous lis et je suis émue. Une longue, intense mais fabuleuse aventure m'a été offerte et je l'ai vécue comme un cadeau du ciel ! J'espère avoir pu vous faire partager un peu de cette joie avec sincérité", a-t-elle commenté sur Twitter.