Iris Mittenaere : Son chéri Diego, taquin, lui donne une fessée en plein direct

Cyril Lignac a commencé la semaine en beauté lundi 7 septembre 2020 dans Tous en cuisine (M6). Et pour cause, le célèbre chef recevait une Miss Univers, à savoir Iris Mittenaere. Pour l'occasion, cette dernière était sans grande surprise accompagnée de son petit ami, Diego El Glaoui, le duo étant tout bonnement inséparable depuis son coup de foudre. Ensemble depuis leur domicile parisien, ils étaient invités à se lancer dans la préparation d'un plat de lasagnes au thon et, pour le dessert, d'une salade de pêches aux herbes. Mais, force est de constater que les amoureux avaient plus envie de plaisanter que de cuisiner.

En effet, ils ont même eu bien du mal à garder leur sérieux tout au long de l'émission, enchaînant les fous-rires et ne se montrant pas de très bons élèves. L'influenceur est même allé jusqu'à se montrer coquin envers sa bien-aimée en lui donnant une petite tape sur les fesses. De quoi mettre quelque peu mal à l'aise Iris Mittenaere, qui a dû lui rappeler qu'ils étaient toujours filmés. De quoi provoquer une nouvelle grande partie de rigolade !

Curieux de savoir ce qui a déconcentré le couple, Cyril Lignac leur a donc demandé ce qu'il se passait. "Je lui ai donné un petit coup de planche dans les fesses, je pensais qu'on n'était pas à l'antenne à ce moment-là, mais... Sur le replay, ce sera... malheureusement...", a alors répondu Diego, gêné.

Que le beau brun se rassure, les téléspectateurs ont certainement dû apprécier cette petite incursion dans l'intimité et le quotidien du couple. Le public a plutôt l'habitude de les voir faire le tour du monde à deux sur des photos idylliques. Cette fois, ils ont eu l'opportunité de démontrer leur belle complicité sous un nouvel angle à l'écran et surtout leur humour, face à 1,25 million de téléspectateurs.