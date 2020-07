Iris Mittenaere en voyage en Grèce : elle réplique après de graves accusations

Alors que bon nombre de Français ont dû faire une croix sur leurs vacances d'été à l'étranger, Iris Mittenaere, elle, continue de voyager un peu partout dans le monde, et ce, malgré l'épidémie de coronavirus qui continue de sévir. Comme à son habitude, l'ancienne Miss France et Miss Univers partage tout de son quotidien et de ses séjours paradisiaques sur Instagram. Mais dans le contexte actuel, cela fait grincer des dents.

Actuellement en Grèce avec son compagnon Diego dans le cadre de ses activités d'influenceuse, Iris Mittenaere a été la cible de critiques comme l'ont repéré nos confrères de Paris Match. Un internaute en particulier lui a reproché de privilégier sa carrière à la santé des habitants de Santorin, où elle a posé bagages. "La Grèce n'a pas besoin d'un afflux de touristes possiblement positifs au Covid. (...) Cela serait une hécatombe et une catastrophe économique au vu des infrastructures de santé dont ils disposent", a-t-il estimé.

Un commentaire qui n'est pas passé inaperçu et auquel la principale intéressée s'est empressée de répondre via sa story Instagram. Pour Iris, le pays a justement besoin de nouveaux touristes, lui qui en dépend financièrement. "La catastrophe pour eux, ce sont toutes ces annulations et tous ces restaurants qui mettent la clef sous la porte", a-t-elle souligné. Dans la foulée, la jolie brune a rappelé que les indications sur ses voyages qu'elle partage s'adressaient surtout à ceux "qui veulent partir", n'oubliant jamais d'appeler à "bien respecter les gestes barrières".

D'autant plus qu'Iris Mittenaere est bien placée pour savoir que les aéroports prennent très au sérieux la menace du virus. Elle en a même fait les frais avant de s'envoler pour l'île de Santorin, puisque son premier vol a été annulé. "Air France qui te dit devant ton avion que tu ne peux pas rentrer... qu'il n'y a plus de vol. Et 3h qu'on recherche une solution à un problème qu'on était 10 à avoir à cause d'eux", regrettait-elle avec agacement. Heureusement, elle est finalement arrivée à bon port comme en témoignent ses dernières photos...