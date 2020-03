Iris Mittenaere surprise par son ex Kev Adams, qui s'incruste dans son live

Depuis qu'elle a été sacrée Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, Iris Mittenaere compte une solide communauté de fans. La jolie Nordiste de 27 ans leur avait donné rendez-vous le lundi 30 mars 2020 pour un live sur Instagram. Confinée avec son compagnon Diego El Glaoui à Paris depuis deux semaines, l'ancienne reine de beauté a attiré de nombreuses personnes pour cette intervention en direct faite depuis son canapé, habillée d'un simple tee-shirt blanc noué et d'un petit short noir.

Alors qu'à la 17e minute, elle est entrée en communication avec une jeune fan qui souhaitait savoir si elle comptait prochainement réaliser un live avec Sylvie Tellier, qui réalise une série d'entretiens avec d'anciennes Miss France, Iris Mittenaere a esquissé un sourire qui n'avait absolument rien à voir avec la question posée. La meneuse de revue du Paradis Latin découvrait au même instant que son ex-compagnon Kev Adams venait de lui laisser un message disant : "ON VEUT DES QUESTIONS." Surprise, Iris n'a pas manqué de s'adresser à son ex, avec qui elle est restée en bons termes après leur rupture. "Hello Kev, ça va ?, Kev est venu squatter le live", a-t-elle déclaré. Iris et Kev aiment se taquiner de temps à autre en public.

Lors de cette vidéo toujours disponible sur sa page Instagram, Iris Mittenaere s'est entretenue avec sa maman, Laurence, et son beau-père, monsieur R., qui se sont préoccupés de savoir si elle cuisine. Cette question n'avait rien d'anodine puisque la meilleure amie de Camille Cerf (Miss France 2015) déteste préparer de bons petits plats. "Non, j'ai pas encore fait à manger mais je vais le faire. Mais Diego aime bien faire à manger", a-t-elle répondu.

Iris Mittenaere a également discuté avec l'ancien gagnant de la Star Academy Cyril Cinélu, avec qui elle partage l'affiche du spectacle L'oiseau paradis au Paradis Latin, mis en scène par Kamel Ouali. L'ancienne Miss s'est aussi entretenue avec Arthur, qu'elle connaît très bien pour ses multiples interventions dans son émission Vendredi tout est permis (TF1). L'animateur lui a fait savoir qu'il allait se raser la tête vendredi prochain, s'il arrivait à atteindre le million d'abonnés sur Instagram. Un défi lancé par Artus et Camille Lellouche.