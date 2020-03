Iris Mittenaere : Diego insulté, elle recadre sèchement les "rageux"

Tapez-vous avec une poêle

De son côté, le frère de la blogueuse Kenza Sadoun a publié un message court et succinct pour faire taire les mauvaises langues. "À tous les rageux confinés qui m'insultent pour m'expliquer que je suis un maxi FDP qui ne respecte pas le confinement : tapez-vous avec une poêle jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. C'était en effet une petite blague comme indiqué dans la dernière story de mon évasion fictive". En effet, Diego avait publié plusieurs images d'une fuite fictive où on l'apercevait partir avec sa chérie en voiture puis en avion pour enfin revenir chez eux à Paris. Le gérant d'une société de communication avait écrit sur cette dernière image : "Puis je me suis réveillé dans mon salon", signifiant pourtant clairement qu'il s'agissait bien d'un rêve et non pas de la réalité...