Laeticia Hallyday soutient le professeur Raoult : son engagement inattendu

Mais le traitement proposé par Didier Raoult, pourtant renommé mondialement dans sa discipline, est loin de faire l'unanimité parmi ses pairs : une étude publiée trop rapidement, après seulement 15 jours de tests sur quelques patients... Pour autant, un essai clinique européen, lancé le 22 mars dernier dans au moins sept pays, teste l'hydroxychloroquine parmi d'autres molécules. Le ministre de la Santé Olivier Véran a malgré tout accepté que la prescription de la chloroquine, dans certains cas très encadrés.

En attendant la fin de cette crise sanitaire et un éventuel remède, Laeticia Hallyday trouve à s'occuper avec ses filles Jade et Joy. Vendredi, dans ses stories Instagram cette fois-ci, celle qui vient de fêter ses 45 ans a partagé leur dernière activité en famille : un atelier pizzas grâce à des kits de préparation livrés à domicile. La classique margherita pour les enfants, la version avec pepperonis pour les adultes : de la fabrication de la pâte à la dégustation dès la sortie du four dans la cuisine, mère et filles ont profité d'une joyeuse pause gourmande.