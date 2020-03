Laeticia Hallyday : Anniversaire en petit comité, Jade et Joy touchantes

Laeticia Hallyday aurait sûrement voulu inviter plus de personnes pour fêter comme il se doit ses 45 ans. Mais l'actualité morose due à la pandémie de coronavirus a logiquement conduit à une célébration en comité restreint. Malgré tout, la présence de ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans), ainsi que celle de quelques amis, ont suffi à lui faire plaisir.

C'est çà travers les quelques images publiées par les proches de Laeticia Hallyday sur Instagram que l'on a découvert que son anniversaire célébré le mercredi 18 mars 2020 s'était déroulé dans sa maison de Pacific Palisades à Los Angeles. La veuve de Johnny a eu le droit à un gâteau en forme de couronne agrémentée de bougies.

Je ne sais pas ce que je ferais sans toi

Lors de cette journée, Laeticia Hallyday a reçu de nombreux messages d'amour, et pas seulement celui que lui a adressé son compagnon Pascal Balland. Extrêmement proches et fusionnelles avec leur maman, Jade et Joy Hallyday n'ont pas manqué de lui témoigner une nouvelle fois tout leur amour. "Joyeux anniversaire à la maman la plus incroyable et la plus extraordinaire du monde", a écrit Jade dans ses stories Instagram, illustrant ses doux mots avec une photo d'elle, lorsqu'elle était bébé, et sa maman. L'adolescente de 15 ans ne s'est pas arrêtée là, elle a publié un autre message dans la foulée : "Je t'aime maman, tu m'inspires tellement. J'ai beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie. Une maman aussi attentionnée que toi. Je ne cesserai jamais de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, de tout ce que tu m'as appris dans la vie. Je t'aime à l'infini et au-delà."

Même amour, même passion, même reconnaissance du côté de Joy : "Joyeux anniversaire à la personne la plus courageuse du monde, ma maman. Je t'aime plus que tout au monde, merci d'être là pour moi, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je t'aime tellement ! Je serai toujours là pour toi, alors je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'aime à l'infini et au-delà".

Laeticia Hallyday a également reçu de beaux messages de Sandra Sisley, la femme de l'acteur Tomer Sisley, d'Emmanuel-Philibert de Savoie, qui lui rend visite à chaque fois qu'il est de passage à Los Angeles, ou encore d'Élodie Piège, la femme du chef Jean-François Piège, d'Hortense d'Estève, l'ex-femme du chanteur Calogero, d'Anne Marcassus, de Yaël Abrot, de Lilina Jossua, de Pierre Rambaldi ou encore de sa petite soeur Margaux Thibaut qui habite à Londres. Loin des yeux ne signifie pas loin du coeur...