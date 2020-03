Laeticia Hallyday : Mot d'amour de Pascal Balland pour ses 45 ans

Ses 45 ans célébrés le mercredi 18 mars 2020, Laeticia Hallyday s'en souviendra. Elle n'oubliera jamais que pour souffler ces bougies-là, elle était confinée avec ses filles Jade et Joy dans leur maison de Pacific Palissades, à Los Angeles, en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a malgré tout organisé une fête en petit comité à son domicile. Mais certains de ses proches ne se trouvent pas aux vait. Une distance qui ne les a pas empêchés de penser à elle et de lui adresser de tendres messages, qu'elle a par la suite republiés dans ses stories Instagram.

C'est ainsi que l'on a découvert que Pascal Balland, qui partage sa vie amoureuse depuis l'été dernier, lui avait envoyé un "Love You". Pour accompagner ce mot d'amour, le restaurateur français de 47 ans a choisi une photo d'elle prise en février dernier lors de leurs vacances en famille dans la station de ski de Big Sky, située dans le parc national de Yellowstone (Montana). Une escapade de quelques jours avec leurs filles respectives durant laquelle les tourtereaux s'étaient montrés particulièrement câlins à défaut de dévaler les pistes. Pascal Balland était blessé à la cheville et Laeticia avait choisi de rester à ses côtés pendant que Jade et Joy skiaient avec leur ami Philippe Stouvenot, qui les hébergeait également. L'architecte est celui qui a pensé la Villa Jade que Laeticia et Johnny Hallyday ont achetée en 2008 sur la magnifique île de Saint-Barthélemy.

L'une des filles de Pascal Balland a également adressé un message d'anniversaire à Laeticia. Il s'agit de Mathilde que la veuve de Johnny Hallyday connaît très bien puisque l'adolescente est scolarisée au lycée français de Los Angeles, tout comme Jade (15 ans) et Joy (11 ans). "Happy birthday ma Laeti, profite bien de cette journée pour toi", a écrit Mathilde Balland. Ce message est illustré par une tendre photo de Laeticia Hallyday et Mathilde Balland enlacées prise lors de vacances à Saint-Barthélemy.

Depuis le début de leur histoire d'amour, qui a commencé en août 2019 sur l'île des Antilles françaises, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont l'habitude d'être souvent séparés. Elle vit à Los Angeles et lui à Paris, où il possède trois restaurants. Malgré ce pari fou de l'amour longue distance, leur couple tient le coup.