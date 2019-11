Laeticia Hallyday et Pascal Balland : le pari de l'amour longue distance

Après près de deux années passées à vivre dans le deuil de son mari, Laeticia Hallyday a de nouveau laissé l'amour entrer dans sa vie en août dernier. Paris Match revient sur la rencontre du nouveau couple survenue l'été dernier alors que Laeticia Hallyday se trouvait à Saint-Barthélemy avec ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans). C'est au cours d'une soirée organisée le 12 août par Yannick Noah, également de passage sur l'île des Antilles françaises, que les routes de Laeticia Hallyday et de Pascal Balland se sont croisées. "Ce soir-là, Laeticia débarque avec son amie Marine, ex de Pascal. Le producteur Clément Miserez, ex d'Alessandra Sublet et parrain de Mathilde (la fille de Marine), lui présente un beau brun, son ami d'enfance Pascal Balland", écrit Paris Match. Le charme opère, l'idylle débute.

Puis vient l'heure de rentrer à Los Angeles pour Laeticia et ses filles. Jade et Joy doivent reprendre leur scolarité au lycée français. Jade est amie avec Mathilde, la fille de Pascal Balland et Marine, qui a à peu près le même âge qu'elle – Mathilde a 14 ans et Jade 15 ans –, et toutes deux fréquentent le lycée français de Los Angeles. Pascal Balland vit à Paris, dans le quartier des Batignolles, où il mène son activité prospère de restaurateur avec trois établissements. Malgré leur amour longue distance, Laeticia Hallyday et son amoureux enchaînent les allers-retours Paris-Los Angeles pour ne pas être trop souvent séparés.

C'est sa princesse !

Ainsi, à la mi-septembre, la maman de Jade et Joy débarque en France pour un séjour de deux semaines à Paris. Son emploi du temps est surtout partagé entre des rendez-vous avec ses avocats pour trouver une issue au lourd dossier de l'héritage de Johnny Hallyday qui l'oppose depuis de longs mois à Laura Smet et David Hallyday et la préparation du grand spectacle Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia prévu le 1er décembre prochain. Mais Laeticia Hallyday retrouve Pascal Balland tous les jours. Le couple s'offre une parenthèse amoureuse en partant un week-end à Bazoches (Nièvre) chez des amis, et trois jours en Italie, à Capri, en toute discrétion.

Avant de quitter Paris et rentrer à Los Angeles, elle dîne une dernière fois au Marzo, l'un des restaurants de Pascal, situé rue Paul-Louis-Courier, dans le 7e arrondissement, avec sa grand-mère adorée, Mamie Rock (Élyette Boudou de son vrai nom) et des amis. Pascal "était aux petits soins pour elle. C'est sa princesse !", rapporte une source à Paris Match.

Après moins d'un mois de séparation, Pascal Balland débarque à son tour à Los Angeles et se retrouve à Venice Beach en train de se balader à vélo avec Laeticia le 27 octobre. La maman de Jade et Joy est de nouveau attendue à Paris à la fin du mois de novembre pour peaufiner les derniers détails de la soirée à l'Olympia.