Laeticia Hallyday à Paris : look automnal pour déjeuner dans un restaurant chic

Dans son dernier message coup de poing publié le 19 septembre 2019 sur Instagram, Laura Smet se disait prête à continuer le combat, qu'importe le temps et l'énergie nécessaires. Il en est tout autant de Laeticia Hallyday. C'est pourquoi la veuve de Johnny Hallyday a profité de son séjour parisien pour s'entretenir à plusieurs reprises avec ses nouveaux conseillers, qui la guident dans le lourd dossier de l'héritage. La maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a fait appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre rendue en mai dernier. Celui-ci a estimé que la justice française est compétente pour arbitrer le contentieux familial qui dure depuis plus d'un an et demi. Une nouvelle audience est prévue le 6 novembre prochain à Versailles et c'est ce rendez-vous de la plus haute importance que Laeticia Hallyday prépare activement.

Une semaine après son arrivée très remarquée à Paris, la dernière épouse du Taulier a déjeuné avec l'un de ses avocats au restaurant L'Avenue. Cette adresse située sur la prestigieuse avenue Montaigne est très prisée des stars. Kim Kardashian et son clan ont pris l'habitude de s'y rendre à chacun de leur passage à Paris. Le restaurant chic à l'avantage de se situer à quelques mètres seulement du cabinet des avocats de Laeticia.

Depuis son arrivée dans la capitale, sans ses filles qui sont restées à Los Angeles avec leur nounou Marilyne, Laeticia Hallyday a multiplié les looks réussis et celui du 23 septembre en fait partie. Elle est apparue dans les rues parisiennes dans une longue robe bordeaux ceinturée à la taille. Ses cheveux blonds coiffés en queue de cheval, la Française de 44 ans vivant en Californie a accessoirisé son look avec des boucles d'oreilles dorées et un sac camel porté à l'épaule, un joli rappel de sa fine ceinture.

Si ce séjour parisien a permis de préparer l'audience du mois prochain, de voir tous les jours son amoureux Pascal Balland, il a également permis à Laeticia d'organiser la soirée en hommage à Johnny prévue le 1er décembre prochain à l'Olympia. L'événement baptisé Un soir à l'Olympia est organisé "en lien étroit avec la maison de disques Universal qui détient le catalogue du chanteur jusqu'en 2005". Il s'agira de diffuser des images des Olympia de Johnny Hallyday, qui s'y est produit très précisément 266 fois. Laeticia Hallyday travaille également en étroite collaboration avec Michel Jankielewicz, réalisateur de certains clips du rockeur, qui a pris la relève de Sébastien Farran après sa démission.