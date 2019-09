Laeticia Hallyday : Une amie proche redevient la nounou de Jade et Joy

Après plusieurs années passées avec Grégory Boudou, Marilyne s'est séparée du grand frère de Laeticia en mai dernier. Une rupture sans animosité puisque les ex-compagnons sont restés amis et que Marilyne a conservé toute l'amitié et la confiance de Laeticia mais également celle de Jade et Joy. Toutes deux sont également très proches de leur nounou, qui s'est occupée d'elles par le passé. On se souvient que Jade lui avait adressé un joli message en mai dernier. "J'ai la tante la plus cool du monde entier", avait-elle commenté sur Instagram en légende d'une photo d'elles deux prise dans la nuit californienne.

Marilyne Issartier a notamment pour mission d'aller récupérer Jade et Joy à la sortie du lycée français de Los Angeles où les soeurs sont scolarisées et ont fait leur rentrée le 3 septembre dernier.