Laura Smet en colère : message coup de poing et lourdes accusations

Laura Smet en a lourd sur le coeur, au point de vouloir partager sa colère avec les 244 000 personnes qui la suivent sur Instagram.

Dans la soirée du jeudi 19 septembre 2019, la comédienne de 35 ans a publié un message pour le moins virulent et accusateur, illustré par une photo en noir et blanc de son père, Johnny Hallyday. Le chanteur décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé se tient la tête entre les mains. "Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse. Quand sera respecté notre lien familial ! Des promesses faites face caméra mais dans la réalité rien. Son entourage artistique réinventé et on me parle des volontés de mon père! Son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les 3 semaines et un fraudeur au commande! Ça va être long, j'ai le temps et l'énergie, je me battrai pour que l'image de mon père soit à la hauteur de son immense talent", a-t-elle écrit.