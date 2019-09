Laeticia Hallyday à Paris : look de rentrée réussi pour une réunion importante

Après une arrivée remarquée en France lundi, Laeticia Hallyday enchaîne les rendez-vous parisiens. Ce 18 septembre, la veuve du Taulier a rendu visite à son nouvel avocat, Maître Pierre Pradier. Un entretien pour lequel elle a pu compter sur la présence de son père André Boudou, nouvel homme fort du clan Hallyday dans l'affaire du testament de Johnny. Maître Jacques Verrecchia, l'avocat de ses filles Jade et Joy (15 et 11 ans) était également présent.

Laeticia Hallyday est apparue radieuse à sa sortie du cabinet donnant sur la prestigieuse avenue Montaigne, habillée d'une robe longue à pois et de sandales à plateforme. Cette réunion avec ses conseillers avait certainement pour but de préparer le rendez-vous du 6 novembre prochain à Versailles. Dans son bras de fer contre Laura Smet et David Hallyday autour de l'héritage de Johnny, le TGI de Nanterre a en effet estimé que la justice française était compétente pour arbitrer ce contentieux familial. Une décision que conteste la veuve de 44 ans puisqu'elle a fait appel. Elle est désormais entourée de l'avocat fiscaliste Pierre Pradier et son confrère montpelliérain Maître Gilles Gauer, qui succèdent à l'avocat franco-iranien Ardavan Amir-Aslan. Entre deux réunions, Laeticia Hallyday s'est accordé une pause en compagnie de son amie Marie Poniatowski. Toutes les deux ont effet profité d'un déjeuner au restaurant japonais Hanawa Paris.

Il y a du changement autour de Laeticia Hallyday depuis qu'elle a renoué avec son père André Boudou cet été, après cinq ans de brouille. Ce retour dans la vie de sa fille coïncide avec le départ de Sébastien Farran, ex-manager de Johnny qui a récemment annoncé sa démission. Il laisse ainsi sa place à Michel Jankielewicz, un ancien collaborateur des Hallyday. En faisant appel à d'anciens proches de la famille et aux avocats qui ont géré ses propres démêlés judiciaires par le passé, André Boudou semble avoir la main sur l'avenir de sa fille.