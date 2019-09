Laeticia Hallyday en couple avec Pascal Balland : elle assume leur idylle

Autour du jeune couple, Jade, Joy (15 et 11 ans) et Mathilde ont affiché une certaine complicité lors d'une journée plage à Malibu le 8 septembre dernier. Il faut dire que les jeunes filles se connaissent déjà puisqu'elles sont toutes les trois scolarisées dans le même lycée français à Los Angeles. C'est encore une fois tous ensemble qu'ils ont aussi fêté l'anniversaire de Mathilde chez Cholada, un restaurant thaï de Malibu, toujours début septembre.

Une romance entre L.A. et Paris

C'est ensuite en tête à tête que Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont profité d'une pause de trois jours, durant lesquels ils ont visité les alentours de Los Angeles, entre les 9 et 11 septembre. "Elle est vraiment folle amoureuse de lui (...). Ce n'est pas juste une amourette. Jade et Joy le connaissent, c'est déjà presque une famille recomposée, même Mamie Rock a validé cette relation", a témoigné une source de Voici. Jusqu'alors hébergé chez son ex-femme dont il est resté proche, Pascal Balland a même séjourné quelques jours chez Laeticia dans sa demeure de Pacific Palisades, avant de prendre un avion pour Paris le 14 septembre. Le restaurateur possède en effet deux adresses commerciales dans la capitale : le Marzo et le Cinq-Mars, deux tables du 7e arrondissement.

Les amoureux n'ont pas été séparés bien longtemps puisque, dès le 16 septembre, le quadragénaire a été rejoint à Paris par Laeticia, venue préparer sa prochaine audience dans l'affaire du testament de Johnny et assurer la promotion de plusieurs nouveaux projets musicaux au nom du Taulier. Pour la toute première fois, c'est seule qu'elle a fait le voyage, laissant ses filles suivre leur scolarité à Los Angeles, chapeautées par Maryline Issartier, l'ex-compagne de Grégory Boudou. De par son métier, Pascal Balland finit de travailler tard le soir, mais peu importe pour Laeticia, qui a pris l'habitude de le rejoindre chez lui vers 1h du matin, en se faisant déposer devant son bel appartement du 17e arrondissement.

Ce rituel durera-t-il jusqu'au 25 septembre, date de fin annoncée de ce séjour parisien pour Laeticia ? "Ça lui a fait tellement de bien de rencontrer Pascal, a rapporté une source de Voici, dans le magazine de ce vendredi. Bien sûr qu'elle n'oubliera jamais son mari et qu'elle sera toujours très émue quand elle ira sur sa tombe, mais la vie continue..."