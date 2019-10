Johnny Hallyday, le spectacle à l'Olympia : "Pour les fans, avec les fans"

En septembre dernier, Laeticia Hallyday était de passage à Paris, un séjour de deux semaines ponctué par de nombreux rendez-vous avec ses avocats, des sorties entre amis mais aussi l'organisation d'une soirée très spéciale.

La dernière épouse de Johnny Hallyday a en effet très activement planché sur Un soir à l'Olympia, un spectacle en hommage à son homme prévu le 1er décembre 2019. Cet événement très attendu dans la mythique salle parisienne est organisé "en lien étroit avec la maison de disques Universal qui détient le catalogue du chanteur jusqu'en 2005", comme l'avait alors fait savoir BFMTV. Il s'agira de diffuser des images des Olympia de Johnny Hallyday, qui s'y est produit très précisément 266 fois, entre 1961 et 2006. Laeticia Hallyday travaille également en étroite collaboration avec Michel Jankielewicz, réalisateur de certains clips du rockeur, qui a pris la relève de Sébastien Farran après sa démission.

Alors qu'une première séance avait été programmée à 20h, deux autres se sont ajoutées depuis : l'une à 12h et l'autre à 16h.

Au programme, une projection exceptionnelle regroupant plusieurs performances inédites et des interviews de l'artiste expliquant sa singulière relation avec cette salle aux proportions et à l'atmosphère uniques.

Les spectateurs bénéficieront d'une expérience sonore hors du commun (ATMOS), les titres live seront mixés en direct, une création lumière sera spécialement faite pour l'occasion. Autant de facteurs recréant ainsi une ambiance proche de celle des concerts et plongeant véritablement le public au coeur de l'événement.

Pour poursuivre cette expérience, L'Olympia ouvre les portes d'un lieu caché : "la salle de billard". Les spectateurs s'y verront proposer des objets dédiés à l'événement, deux coffrets collectors Hallyday Olympia Story en tirages limités et y découvrir des trésors de l'artiste. Les fans retrouveront cette proximité, cette histoire d'amour qu'ils partagent depuis si longtemps.