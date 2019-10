Laeticia Hallyday refait le dernier road trip de Johnny avec leurs amis bikers

Grâce aux multiples photos et vidéos publiées par Laeticia Hallyday, on découvre également que Philippe Fatien et Fabrice Le Ruyet sont du voyage.

Rentrée depuis le 1er octobre dernier à Los Angeles, après avoir passé deux semaines à Paris, Laeticia Hallyday a enfilé pantalon en cuir et perfecto pour refaire le dernier road trip de Johnny sur les routes de l'Utah, du Grand Canyon et de Californie. Les souvenirs ont défilé au fil des kilomètres et la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a pris le temps d'immortaliser cette épopée entre amis, qu'elle effectuée sur la moto de Pierre Billon. On se souvient qu'en septembre 2018, elle avait déjà sillonné les routes du désert californien derrière lui, sur l'une des motos de Johnny.

Laeticia a par exemple posé devant une plaque commémorative en hommage à Johnny accrochée entre deux chambres de l'hôtel Hat Rock Inn à Mexican Hat, dans l'Utah. "Ce road trip avec les Brothers nous emmène jusqu'à Mexican Hat, dans l'Utah, un des endroits préférés au monde de Johnny, où nous lui avons rendu hommage en déposant une plaque sur la porte de sa chambre 113, à l'hôtel où il avait ses habitudes. On prend des forces sur ces terres des origines qu'il aimait tant", a-t-elle expliqué sur l'une de ses photos. Cette chambre est devenue un lieu de pèlerinage pour les nombreux fans de Johnny.