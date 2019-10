Laeticia Hallyday : Look décontracté pour rentrer à L.A. et retrouver ses filles

Le séjour de Laeticia Hallyday à Paris aura finalement duré deux semaines. Arrivée dans la capitale le 16 septembre 2019, elle l'a quittée plus discrètement mardi 1er octobre 2019.

Après avoir enchaîné les jolis looks d'automne à Paris, misant le plus souvent sur de longues robes, la dernière épouse de Johnny Hallyday a opté sur la décontraction pour rentrer en Californie. La Française de 44 ans, installée depuis plusieurs années dans la Cité des anges, a été vue à l'aéroport LAX de Los Angeles, quelques minutes après être descendue du vol commercial Air France qu'elle avait réservé.

Laeticia Hallyday est apparue dans un incontournable de sa garde-robe, un jean pattes d'eph, associé à un sweat à capuche gris "Lisboa" (pour Lisbonne), des sandales compensées et un chapeau. La voyageuse a été accompagnée par une hôtesse Air France jusqu'à ce qu'elle monte dans le van qui l'a ramenée chez elle. Les deux femmes se sont visiblement très bien entendues puisqu'elles ont partagé une accolade. Forcément chargée après deux semaines passées en France, Laeticia Hallyday a pu compter sur l'aide d'un porteur pour s'occuper de ses deux imposantes valises qui contenaient sans aucun doute des cadeaux pour ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans), restées à Los Angeles.

Souriante à l'aéroport, Laeticia Hallyday savait que ses filles l'attendaient dans leur maison de Pacific Palisades puisque leur nounou Maryline Issartier, amie proche de Laeticia et ex-compagne de son frère Grégory Boudou, les a récupérées à la sortie du lycée français de Los Angeles, où elles sont scolarisées. Des retrouvailles qui lui ont fait momentanément oublier sa séparation avec le nouvel homme de sa vie, Pascal Balland, qui travaille dans la restauration à Paris. Le couple ne restera sans aucun doute pas très longtemps séparé...

Lors de ses deux semaines à Paris, Laeticia Hallyday a en profité pour voir ses plus proches amies dont Hélène Darroze. Elle s'est également offert un instant beauté au Ritz, mais elle a surtout beaucoup vu ses avocats pour préparer la nouvelle audience prévue le 6 novembre prochain à Versailles, dans l'affaire concernant l'héritage de son défunt époux. Pour rappel, la maman de Jade et Joy a fait appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre rendue en mai dernier. Celui-ci a estimé que la justice française était compétente pour arbitrer le contentieux familial qui dure depuis plus d'un an et demi.

Laeticia Hallyday a également préparé la soirée en hommage à Johnny prévue le 1er décembre prochain à l'Olympia. L'événement baptisé Un soir à l'Olympia est organisé "en lien étroit avec la maison de disques Universal qui détient le catalogue du chanteur jusqu'en 2005". Il s'agira de diffuser des images des Olympia de Johnny Hallyday, qui s'y est produit très précisément 266 fois ! Laeticia Hallyday travaille également en étroite collaboration avec Michel Jankielewicz, réalisateur de certains clips du rockeur, qui aurait pris la relève de Sébastien Farran après sa démission.