Laeticia Hallyday à Paris : pimpante, elle s'offre un instant beauté au Ritz

Laeticia Hallyday est arrivée à Paris le 16 septembre 2019, et elle est depuis très bien entourée par ses amies. La veuve de Johnny Hallyday se trouve toujours dans la capitale. Pour preuve, la vidéo qu'elle a publiée dans ses stories Instagram ce jeudi 26 septembre.

La maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a été filmée par un coiffeur prénommé Louis, qui s'est occupé de donner un nouvel éclat à ses cheveux. Comme l'indique le jeune homme, la séance beauté s'est déroulée au Ritz, un prestigieux hôtel de la capitale. Suite à leur rendez-vous, Laeticia Hallyday l'a remercié d'avoir pris soin d'elle. "Merci @ louis.haircolor, le blond californien n'a plus de secret pour toi", a-t-elle commenté dans la courte séquence. La Française de 44 ans y apparaît pimpante, ses cheveux blonds brillants détachés. Face à la fraîcheur parisienne, elle a opté pour un petit blouson chaud. Depuis son arrivée dans la capitale, Laeticia Hallyday se fait remarquer par ses looks d'automne réussis.

En plus d'avoir partagé cette courte vidéo d'elle toute en beauté, la dernière épouse de Johnny Hallyday a tenu à rendre hommage à Jacques Chirac. L'ancien président de la République est mort le 26 septembre 2019 à l'âge 86 ans, "paisiblement" et "entouré de siens" comme l'a fait savoir son gendre Frédéric Salat-Baroux, l'époux de sa fille cadette Claude Chirac, à l'AFP.

"Au revoir Monsieur le président. Tristesse infinie et émotion intense, vous avez tant inspiré mon mari et tellement d'entre nous. Merci de nous avoir tant aimé. Je n'oublierai jamais la Corrèze, avec vous l'amour des gens et la profondeur d'un homme d'Etat. Vous allez nous manquer", a-t-elle écrit, hommage illustré par une photo de Johnny Hallyday au côté de Jacques Chirac.

Cet hommage vient se joindre à tous ceux précédemment adressés à Jacques Chirac, ceux de Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, François Hollande,Valérie Trierweiler...