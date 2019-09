Jacques Chirac : Mort de l'ancien président à 86 ans

Triste nouvelle pour la classe politique et pour les Français : l'ex-président de la République Jacques Chirac est mort le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, à son domicile parisien de la rue de Tournon. Le décès de l'ancien chef de l'État a été annoncé par sa famille.

"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, la fille cadette de l'ancien président. "Un camion de CRS est arrivé vers 12h20 tandis que la rue était en train d'être bloquée des deux côtés par des effectifs de police", a précisé l'AFP.

Depuis quelques années, Jacques Chirac était souffrant, il était atteint d'anosogno­­sie, un syndrome d'Alzhei­­mer. D'ailleurs, ses apparitions étaient devenues de plus en plus rares et sa grande faiblesse l'empêchait de rester actif au point de ne plus pouvoir effectuer de longs trajets et de rester enfermé chez lui. Il n'assistait même plus aux remises de prix de sa fondation... Après avoir été hospitalisé en 2016 pour une pneumonie susceptible de s'aggraver en embolie pulmonaire, il avait regagné son domicile où il passait la plus grande partie de son temps et recevait parfois de célèbres visiteurs, comme l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin ou l'animateur Patrick Sébastien.

Jacques Chirac, dont la cote de popularité atteignait des plafonds depuis son retrait de la vie politique, a vécu une carrière faite de hauts et de bas, entre succès dans les urnes et démêlés judiciaires. Il a notamment été Premier ministre de 1974 à 1976, puis de 1986 à 1988, et il a également été maire de Paris de 1989 à 1995. Les Français se rappelleront surtout de lui comme de l'un des présidents les plus emblématiques de la Ve République, poste qu'il a occupé de 1995 à 2007.

Jacques Chirac était marié à la très médiatique Bernadette Chirac, avec laquelle il a eu deux filles : Laurence, morte en 2016, et Claude. En 1979, le couple avait également recueilli une jeune femme de 21 ans, Anh Dao, réfugiée des boat people vietnamiens.

