Mort de Jacques Chirac : les hommages de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni

De nombreux souvenirs ont sans aucun doute submergé Nicolas Sarkozy en plus de la vive émotion suscitée par la mort de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. La triste nouvelle a été annoncée peu avant midi par son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de sa fille cadette, Claude Chirac. "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a-t-il fait savoir à l'AFP. Le grand homme politique est décédé à son domicile parisien de la rue de Tournon.

Depuis l'annonce de la mort de Jacques Chirac, les hommages déferlent. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ont tous deux réagi. Le premier, qui avait succédé à Jacques Chirac à l'Élysée le 16 mai 2007, a déclaré à l'AFP : "C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui. Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique, il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen." L'ancien chef de l'État a salué "la stature imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac" qui "ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle".

Son épouse Carla Bruni-Sarkozy a également publié quelques mots sur Instagram, évoquant la mort de Laurence Chirac survenue en avril 2016, qui avait marqué un tournant dans la vie du défunt ancien président : "Au revoir Monsieur le Président, vous êtes parti rejoindre votre fille Laurence au Ciel. Reposez en paix."