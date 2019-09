Brigitte Macron en soutien : spectatrice attentive d'Emmanuel à l'ONU

Brigitte Macron n'est pas seulement la femme d'Emmanuel Macron, mais également sa confidente, sa conseillère qui se permet de le guider dans son quinquennat et de lui faire part sans retenue de ses remarques. Elle est également un soutien dans les grands rendez-vous, comme celui du mardi 24 septembre 2019.

À l'occasion du sommet spécial sur le climat qui s'est ouvert le 23 septembre à New York, le président de la République s'est exprimé depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État français a mis l'accent sur la lutte contre le réchauffement climatique et s'est posé en médiateur entre l'Iran et les États-Unis, sous le regard de son épouse.

Vêtue d'une robe bleu électrique longueur genoux et d'une longue veste noire, Brigitte Macron a suivi avec la plus grande attention le discours de son mari. La première dame, extrêmement attentive, était assise à côté de son homologue du Burkina Faso, la première dame Adjoavi Sika Kaboré.

Lors de son discours, Emmanuel Macron a appelé à la "réconciliation" en France comme dans le monde, afin de sauver la planète, plutôt que de "rester dans le tandem de la dénonciation et de l'inaction (qui) ne mènera à rien". "Nous sommes en train de voir poindre une rhétorique constante de la dénonciation. Je l'entends, elle nous pousse à agir, mais elle n'est plus suffisante. Nous n'en sommes plus à dénoncer, nous savons!", a lancé le chef de l'État, accusé d'inaction par les défenseurs de l'environnement.

"Bâtissons ensemble cet agenda de réconciliation avec nos opinions publiques, notre jeunesse, nos entreprises, les investisseurs (...) et changeons dès à présent nos habitudes de consommateurs, de producteurs, d'investisseurs et de citoyens", a demandé le président français, qui a fait de l'écologie une priorité de la seconde moitié de son quinquennat. "Rester dans ce tandem de la dénonciation et de l'inaction ne mènera à rien, je crois très profondément que le courage de la responsabilité est de dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire tout de suite, d'autres qui vont prendre du temps", a-t-il poursuivi.