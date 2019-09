Brigitte Macron sans retenue avec Emmanuel : "Elle lui parle franchement"

Brigitte Macron s'était elle-même exprimée sur cette liberté de ton qu'elle a avec avec son époux en juin dernier, lors d'une longue interview accordée à Marc-Olivier Fogiel, alors qu'il était toujours en poste chez RTL.

La première dame avait avoué s'accrocher parfois avec le président de la République, mais toujours dans un contexte privé. "On est là, l'un pour l'autre sans arrêt, 24h sur 24. Nous sommes totalement fusionnels. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. On se dit les choses", avait déclaré. Une extrême complicité qui apporte parfois son lot de désaccords. "Quand vous n'êtes pas contente, vous lui dites fermement et il vous arrive de l'engueuler ?", avait questionné Marc-Olivier Fogiel. La question n'avait pas manqué de faire rire son invitée qui avait indiqué que ces échanges plus vigoureux se passaient toujours "portes fermées."

La première dame avait également tenu à ajouter que tous les hommes font des erreurs, y compris le sien : Tout le monde en fait, c'est profondément humain et heureusement qu'on fait des erreurs. Il n'est qu'un homme. On n'a pas des réponses immédiates à tout et je pense que le temps lui rendra hommage"