Brigitte et Emmanuel Macron avec Stéphane Bern pour les Journées du Patrimoine

Accompagné de son épouse Brigitte, des ministres Franck Riester (Culture) et Jean-Michel Blanquer (Education) et de l'animateur Stéphane Bern, Emmanuel Macron a visité le château de By, à Thomery (Seine-et-Marne), l'un des dix-huit sites retenus pour la deuxième édition du Loto du patrimoine, a rapporté l'AFP. En visitant la maison-atelier de la peintre Rosa Bonheur, qui doit être rénovée grâce à cette opération, le président de la République a donné le coup d'envoi de la 36e édition des Journées du Patrimoine.

C'est dans cette grande demeure, actuellement dans un état fragile, qu'a vécu et s'est éteinte en 1899 Rosa Bonheur, célèbre peintre et sculptrice réputée pour ses tableaux animaliers. Première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, en 1865, elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme en raison de son mode de vie émancipé. Ouvert au public, le château de By, qui a été reconstruit au XVIIe siècle après avoir été détruit, nécessite des travaux d'urgence, dont une partie devrait être financée par le Loto du patrimoine. A l'occasion de la visite, un chèque de 500 000 euros de la mission a été remis à la propriétaire du château de By.

Emmanuel Macron a salué vendredi le succès de cette initiative menée par l'animateur Stéphane Bern, qui fait "un énorme travail" pour protéger les bâtiments historiques en péril. La protection du patrimoine, "ce n'est pas simplement des Journées, c'est un engagement de toute l'année", a déclaré le chef de l'Etat. "Je continue à oeuvrer", a souligné Stéphane Bern, qui s'est dit "très heureux" des résultats du Loto du patrimoine, lancé il y a un an. "On espère faire mieux cette année" car "il faut sauver tous les bâtiments en deshérence, qui sont le trésor de la France", a-t-il ajouté.

Les jeux de la Française des Jeux (loterie et grattage) ont permis de réunir 25 millions d'euros, auxquels se sont ajoutés 10 millions de dons et parrainages, en plus des 14 millions de crédits exceptionnels débloqués par le ministère de la Culture, selon les chiffres de la mission Patrimoine.