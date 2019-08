Valérie Trierweiler : "François Hollande veut prendre sa revanche sur Macron"

Après le succès de Merci pour ce moment et alors qu'elle a depuis publié Le secret d'Adèle, Valérie Trierweiler s'apprête à faire son retour dans les librairies. L'ancienne première dame va sortir, le 25 septembre, un ouvrage intitulé On se donne des nouvelles (Les Arènes).

Cinq ans après la sortie de son best-seller Merci pour ce moment (750 000 exemplaires tous formats confondus), celle qui a repris sa place de journaliste chez Paris Match publie On se donne des nouvelles qui rassemble quelques-uns de ses meilleurs reportages parus dans l'hebdomadaire mais aussi des souvenirs personnels. Mais, surtout, elle n'oublie pas la politique et son ancien compagnon François Hollande...

Dans un chapitre malicieusement intitulé Merci pour ces lendemains, Valérie Trierweiler revient sur ses relations avec l'ex-chef de l'État, dont elle s'est séparée après la révélation de l'histoire de ce dernier avec l'actrice et productrice Julie Gayet. "Hollande. Je dis Hollande quand je parle de lui. Sans mépris ni déni. Il veut de nouveau se placer dans la course à la présidentielle, c'est certain. C'est sa nature, son obsession, sa raison de vivre. Il sème ses petits cailloux, en lance d'autres sur celui qui lui a succédé et qu'il honnit", écrit-elle, selon des propos rapportés par l'AFP.

Valérie Trierweiler, qui a depuis retrouvé l'amour dans les bras de l'ancien sportif Romain Magellan, ajoute : "Il veut prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire. Il n'aime pas être mal-aimé. Il regrette de ne pas s'être présenté en 2017. Quand cessera-t-il de toujours tout regretter, les grandes comme les petites décisions", s'interroge-t-elle. Si elle confesse avoir revu plusieurs fois son ancien compagnon, désormais leurs routes sont définitivement séparées. "Le temps a fait son oeuvre, le lien s'est distendu jusqu'à se briser irrémédiablement", dit-elle.