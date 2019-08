Valérie Trierweiler : Escapade avec Romain Magellan en Normandie

Entre Valérie Trierweiler et Romain Magellan, c'est l'amour fou depuis plus d'un an ! Les tourtereaux passent leurs vacances d'été ensemble et n'hésitent pas à partager quelques photos sur les réseaux sociaux. Mercredi 7 août 2019, l'ancien sportif a ainsi dévoilé une image de sa compagne et lui sur Instagram, en Normandie. Avec, aussi, une personne qui a joué un rôle spécial dans leur idylle...

"Heureux de retrouver notre Solenne sur le lieu de ses vacances, elle qui m'a permis de rencontrer mon amoureuse @valerie_trierweiler #vacances #normandie #mer @elaofficielle #leucodystrophie merci à @hervedebantel et @mariepierrede pour leur gentillesse et leur accueil", a ainsi écrit Romain Magellan en légende d'une photo le montrant avec Valérie Trierweiler et une jeune fille en fauteuil roulant. L'ancien sportif, reconverti en consultant, et l'ancienne première dame partagent tous les deux un engagement associatif fort, le premier auprès d'ELA et la seconde auprès du Secours populaire, dont elle est la marraine depuis plusieurs années. De son côté, la journaliste et romancière a partagé une photo du bord du mer.