Laeticia Hallyday et Pascal Balland câlins au ski, pour des vacances en famille

Et pourtant le restaurateur parisien de 47 ans et sa fille de 14 ans, Mathilde, issue de sa relation passée avec son ex-femme Marine, une amie de Laeticia, sont eux aussi partis en vacances.

Laeticia, Jade et Joy Hallyday, Pascal Balland et Mathilde (scolarisée au lycée français de Los Angeles comme Jade et Joy) sont ainsi arrivés ensemble dans la station de ski de Big Sky, dans le parc national de Yellowstone (Montana) le 15 février 2020. Toute la joyeuse famille a atterri à l'aéroport de Bozeman, où Philippe Stouvenot les attendait. L'architecte est le propriétaire d'une grande villa située dans la station de Big Ski où il a accueilli Laeticia Hallyday, Pascal Balland et leurs enfants. Philippe Stouvenot a fait monter Jade, Joy et Mathilde dans sa voiture tandis que Laeticia et Pascal ont récupéré un 4x4 de location à l'aéroport. Ils se sont arrêtés deux fois en chemin pour observer des animaux sauvages nichés dans la neige.

Une fois les valises déposées, tous sont allés louer des skis - ou presque. Blessé à la cheville, diminué par une attelle, Pascal Balland n'a malheureusement pas pu skier. Par solidarité, Laeticia ne s'est pas rendue sur les pistes non plus et est restée auprès de son amoureux.

Laeticia et Pascal ont été vus le lendemain de leur arrivée, le 16 février, au pied des pistes de ski, pendant que leurs filles étaient parties avec Philippe Stouvenot et son épouse Ghislaine. Tous se sont ensuite retrouvés pour déjeuner. Laeticia et Pascal ont terminé le repas seuls et ont été photographiés en train de partager de tendres étreintes et des regards très amoureux. Laeticia en a ensuite profité pour aller faire quelques courses au supermarché du coin. Ce jour-là, elle portait un poncho en alpaga par dessus sa doudoune, une chapka en fausse fourrure et un sac à main YSL.

Les dernières vacances en famille de Laeticia Hallyday et Pascal Balland remontaient à fin décembre 2019-début janvier 2020, lorsqu'ils s'étaient rendus à Marrakech, au Maroc, pour leur premier Noël ensemble.