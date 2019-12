Laeticia Hallyday amoureuse : Ses premières confidences sur Pascal Balland

Elle est amoureuse et elle ne s'en cache pas. Dans une interview accordée au JDD, Laeticia Hallyday répond avec élégance à une question sur sa nouvelle vie amoureuse. En effet, quand le journaliste lui fait remarquer qu'on a pu la voir en photo avec un autre homme elle n'élude pas le sujet et répond franchement : "Cet été, après deux années si violentes et si douloureuses, j'ai fait la connaissance de Pascal. C'est une rencontre belle et inattendue. Je n'étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme".

Brisée depuis la mort de Johnny, Laeticia ne cache pas qu'elle reprend enfin goût à la vie avec Pascal :"Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd'hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence".

A Paris depuis le 19 novembre dernier, la mère de Jade et Joy (qui sont également du voyage) ne chôme pas puisqu'elle est rentrée pour régler les derniers détails du spectacle Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia, prévu ce dimanche 1er décembre. Mais puisque son nouvel amoureux réside à Paris, la belle blonde de 44 ans a naturellement trouvé du temps à lui consacrer. Closer révélait d'ailleurs que le séduisant restaurateur avait réservé une belle surprise à sa douce le week-end du 23 et 24 novembre. Il l'a en effet emmenée à Venise pour passer 48h en amoureux et se retrouver.

Laeticia Hallyday et Pascal Balland se fréquentent depuis le mois d'août 2019. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée organisée par Yannick Noah à Saint-Barthélemy. Ce séduisant français de 47 ans est propriétaire de 3 restaurants à Paris et il est papa 3 enfants, un garçon, Max, 18 ans, et deux filles, Mathilde, 14 ans et Madeleine, 6 ans. Pour l'instant le jeune couple s'aime malgré la distance, elle vit à Los Angeles et lui à Paris. Mais ils se retrouvent le plus souvent possible pour vivre pleinement cette nouvelle romance.