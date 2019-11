Laeticia Hallyday et Pascal Balland : Escapade en amoureux à Venise

Laeticia Hallyday et Pascal Balland n'étaient pas séparés depuis si longtemps mais les amoureux étaient impatients de se retrouver.

A peine a-t-elle posé un pied à Paris le 19 novembre 2019 - où elle est arrivée avec ses filles Jade (15 ans), Joy (11ans), sa mère Françoise Thibaut et son petit frère Grégory Boudou - que Laeticia Hallyday a fait ses valises pour une escapade de quelques jours avec son compagnon.

Comme le raconte Closer dans son édition du vendredi 29 novembre, un récit illustré par plusieurs photos, Pascal Balland avait réservé une belle surprise à Laeticia Hallyday pour son retour en France. Le restaurateur français de 47 ans, qui possède trois établissements à Paris, a invité son amoureuse à le suivre jusqu'à Venise pour un week-end en amoureux (celui des 23 et 24 novembre).

Décrit comme un homme très attentionné et aux petits soins, Pascal Balland avait choisi un palais datant de 1475, au bord du Grand Canal, pour cette parenthèse à deux. Les tourtereaux ont été photographiés en terrasse mais également en train de se promener enlacés, échanger un tendre baiser et prendre un selfie sur un bateau.

Ce voyage en Italie n'est pas leur premier. Closer écrit que Laeticia Hallyday et Pascal Balland, en couple depuis l'été dernier, avaient visité Naples à la fin du mois de septembre "pour deux jours passionnés". A cette époque, la dernière épouse de Johnny Hallyday était restée quelque temps à Paris, un voyage effectué sans ses filles. Elle s'était notamment entretenue à plusieurs reprises avec ses avocats pour trouver une issue au litige qui l'oppose à Laura Smet et David Hallyday, ce qui est en très bonne voie.

Pendant son voyage à Venise avec Pascal et sa courte absence, Laeticia Hallyday a pu compter sur son amie proche Marilyne Issartier pour s'occuper de Jade et Joy. Les deux soeurs adorent leur nounou et Jade n'avait pas manqué de publier une photo avec elle lorsqu'elle l'avait retrouvée à Paris. En effet, Maryline Issartier (l'ex-compagne de Grégory Boudou) était arrivée en France un peu plus tôt.

Ce nouveau séjour à Paris, Laeticia Hallyday ne le fait pas seulement pour passer du bon temps avec Pascal Balland mais également pour peaufiner les derniers détails du spectacle Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia prévu le 1er décembre prochain.