Laeticia Hallyday de retour à Paris avec ses filles, une arrivée en famille

Un peu plus d'un mois et demi après son dernier voyage à Paris, Laeticia Hallyday est de retour dans la capitale. Cette fois-ci, la veuve de Johnny Hallyday est accompagnée de ses deux filles, Jade et Joy, de sa maman Françoise Thibaut, mais également de son petit frère Grégory Boudou. Tous ont été vus à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le mardi 19 novembre 2019.

