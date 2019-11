Jade Hallyday à Paris : petit top et look grunge pour retrouver sa nounou

Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy ont fait une arrivée remarquée à Paris le 19 novembre, débarquant en famille à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dans l'après-midi. Elles étaient en effet accompagnées de Françoise Thibaut et de Grégory Boudou, la maman et le petit frère de Laeticia. Une personne proche du clan manquait pourtant à l'appel. Il s'agit de Maryline Issartier, une amie proche de Laeticia Hallyday, qui n'est autre que l'ex-compagne de Grégory Boudou, et qui a repris, à la rentrée dernière, son rôle de nounou auprès de Jade et Joy.

Si Maryline Issartier ne se trouvait pas à l'aéroport, c'est parce qu'elle avait déjà quitté depuis quelque temps Los Angeles (où habitent Laeticia et ses filles) pour rejoindre la France. Elle les attendait donc à Paris. C'est avec une grande joie que Jade Hallyday a retrouvé sa nounou. Des retrouvailles qu'elle a partagées sur Instagram le mercredi 20 novembre 2019.

L'adolescente de 15 ans a publié une série de photos sur lesquelles elle apparaît en look grunge, avec un jean troué, un petit top blanc à manches longues et une paire de Dr Martens à semelles compensées. Les mêmes qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée à Paris la veille. Sur la première photo, Jade Hallyday pose avec sa nounou, qui est lookée avec un chapeau et une veste colorée, tandis qu'elle apparaît seule sur la deuxième. Ces images sont sans aucun doute signées de sa petite soeur Joy, 11 ans. La troisième photo de la galerie montre la tour Eiffel scintillante. "Paris by night", a simplement commenté Jade Hallyday en légende.