Jade Hallyday : Retour en enfance en Floride, avec sa nounou

Si Laeticia Hallyday était absente, alors qu'elle a récemment refait le dernier road trip de son mari avec leurs amis bikers, qui les a conduits jusqu'à Las Vegas. c'est qu'elle voulait que ses filles profitent à fond des attractions avec leur oncle et Maryline, sans sa présence.

Depuis la dernière rentrée, Laeticia Hallyday a choisi, à nouveau, Maryline Issartier pour s'occuper de ses deux filles. À nouveau parce que Maryline a été la nounou de Jade et Joy dans le passé. Cette dernière est une amie proche et de confiance du clan Hallyday. Elle a été la compagne de Grégory Boudou, le petit frère de Laeticia, durant plusieurs années. Le couple s'est séparé en mai dernier. Une rupture sans animosité puisque les ex-compagnons sont restés amis et que Maryline a conservé toute l'amitié et la confiance de Laeticia, mais également celle de Jade et Joy. Entre autres missions, Maryline est chargée d'aller chercher les deux soeurs à la sortie du lycée français.