Laeticia Hallyday : Mini-short et Harley Davidson, elle s'éclate à Vegas

Lunettes aviator vissées sur le nez, Laeticia Hallyday poursuit son road trip. Le 9 octobre 2019, la veuve de Johnny Hallyday a publié de nouveaux extraits de ses aventures sur les routes de l'Ouest américain. Un voyage hommage à son homme qu'elle partage avec ses "brothers" Philippe Fatien, Fabrice Le Ruyet et Pierre Billon, amis bikers avec qui le Taulier avait fait son dernier circuit à moto en 2016.

Après le Colorado et l'Utah, direction le Nevada ! En mini-short et compensées, la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) est arrivée à Las Vegas mercredi. Tout sourire, Laeticia Hallyday, 44 ans, a immortalisé cette nouvelle étape en prenant la pose devant le fameux panneau Welcome to Fabulous Las Vegas. S'en est suivie une virée en Harley Davidson sur le Strip, sous les lumières orangées d'un joli coucher de soleil. Les motards ont ensuite profité du spectacle qu'offrent les fontaines de l'hôtel Bellagio.