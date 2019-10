Laeticia Hallyday : Sa grand-mère adorée Mamie Rock convoquée au tribunal

Exclusif - Laeticia Hallyday et Elyette Boudou (Mamie Rock) - Laeticia Hallyday reçoit la médaille de la ville de Toulouse en compagnie de ses filles et d'Elyette Boudou avant de quitter l'Esplanade Johnny Hallyday. Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy sont venues inaugurer une esplanade portant le nom de Johnny Hallyday située en face du Zénith de Toulouse, le 15 juin 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage