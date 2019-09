Jade Hallyday : Photo souvenir de vacances avec son "âme soeur"

Tout en fréquentant le même établissement que sa soeur Joy, Jade y retrouve aussi Mathilde (14 ans), la fille du nouveau compagnon de Laeticia Hallyday. C'est également lors de ces vacances estivales à Saint-Barthélemy que la veuve de 44 ans a eu un coup de coeur pour Pascal Balland, restaurateur français de 47 ans. Depuis, le couple ne se quitte plus, aussi bien à Malibu qu'à Paris, où ils se sont retrouvés il y a quelques jours. Malgré un agenda de rentrée bien chargé, Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon ont passé plusieurs nuit ensemble dans l'appartement parisien de monsieur.

Laeticia amoureuse, mais bien occupée

En plus d'assurer la promotion de plusieurs projets musicaux au nom de Johnny, le séjour parisien de Laeticia Hallyday a pour but de préparer sa prochaine audience au tribunal de Versailles, le 6 novembre prochain. Dans son bras de fer judiciaire contre Laura Smet et David Hallyday, la veuve du rockeur est désormais entourée d'une nouvelle équipe à la tête de laquelle se trouve son père André Boudou : l'avocat fiscaliste Pierre Pradier et son confrère montpelliérain Maître Gilles Gauer ont succédé à l'avocat franco-iranien Ardavan Amir-Aslan, tandis que Jacques Verrecchia s'occupe des intérêts de Jade et Joy. Celles-ci sont cette fois restées à Los Angeles sous la protection de Maryline Issartier, l'ex-femme de Grégory Boudou, frère de Laeticia.