Laeticia Hallyday émerveillée : "dépaysement total" avec Jade et Joy

Habiter à Los Angeles est le plus souvent l'assurance d'une vie ensoleillée et de températures clémentes, ne nécessitant pas de porter un manteau pour sortir. Installée depuis de longues années dans la Cité des anges, propriétaire d'une maison située à Pacific Palisades qu'elle avait achetée avec son défunt époux Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a bouleversé son quotidien durant quelques jours, le temps des vacances de février.

La Française de 44 ans est partie à la découverte du Montana, de la station de Big Sky et du parc national de Yellowstone. Un périple très froid, mais merveilleux qu'elle a partagé avec les 459 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Le 23 février 2020, Laeticia Hallyday a publié plusieurs photos de ses vacances avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans).

Bien emmitouflée dans une tenue de ski, la veuve de Johnny Hallyday a apprécié à leur juste valeur les paysages blancs du Montana. "Love is all around ["L'amour est partout", NDLR]. Merci Ghislaine et Phillipe de nous avoir fait découvrir cette région du Montana que vous aimez tant. C'est le Wild West onirique et envoûtant comme sur les cartes postales. Région magnifique ! Dépaysement total #gratitude #blessed #Montana #yellowstonenationalpark", a-t-elle commenté en légende. Le Philippe cité n'est autre que l'architecte Philippe Stouvenot, celui qui a pensé la villa Jade que Laeticia et Johnny Hallyday ont achetée en 2008 sur la magnifique île de Saint-Barthélemy.

Laeticia Hallyday s'est dévoilée seule, entourée de ses filles, de ses amis et elle a aussi partagé plusieurs photos de magnifiques paysages. Autant d'images qui n'ont pas manqué de séduire ses milliers d'abonnés. Mais ce que Laeticia n'a pas dit, c'est que son compagnon Pascal Balland était également du voyage...