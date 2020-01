Laeticia Hallyday au ski avec la fille de Pascal Balland et Kev Adams

Habiter à Los Angeles, au bord de l'océan, et passer une journée au ski, c'est possible. La station de Big Bear Mountain permet de dévaler les pistes après deux heures de route seulement. C'est le programme qui attendait Laeticia Hallyday le 21 janvier 2020, une journée dans un vrai décor hivernal que la veuve de Johnny Hallyday a partagée dans ses stories Instagram.

Grâce aux multiples photos et vidéos que la Française de 44 ans vivant depuis de longues années en Californie a publiées, on découvre qu'elle a réalisé cette escapade d'une journée avec ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Une autre adolescente était présente, Mathilde Balland, qui n'est autre que la fille de 14 ans de Pascal Balland, le compagnon de Laeticia. Le restaurateur français de 47 ans qui possède trois établissements à Paris est le papa de trois enfants : Max, 18 ans, née de sa relation avec la scénariste Lili Gion, Mathilde, née de sa relation avec Marine, une amie de Laeticia Hallyday, et enfin Madeleine, née de son mariage avec Anne-Charlotte, avec qui il est engagé dans une procédure de divorce depuis un peu plus d'un an. Le couple s'est séparé après quatre ans de vie commune.

Scolarisées au lycée français de Los Angeles, Jade Hallyday et Mathilde Balland étaient amies bien avant que leurs parents débutent leur histoire d'amour à l'été 2019. Cette romance n'a fait que renforcer leur complicité.

Toute cette joyeuse troupe était accompagnée d'un Français qui passe du bon temps en Californie depuis plusieurs semaines : Kev Adams. Si l'humoriste de 28 ans n'a publié que des photos de lui sur sa page Instagram, surplombant la vallée dans un sweat à capuche rose, ou des vidéos de lui sur son snowboard, Laeticia Hallyday a filmé une séquence sur le télésiège. "Salut les copinous ! À vous qui regardez ce souvenir, sachez que l'on s'apprête à passer une super journée", s'est enthousiasmé Kev Adams. "C'est un rêve, parce que c'est vraiment l'hiver, d'un coup. Je trouve qu'à L.A., tu sens pas l'hiver", a-t-il ensuite commenté.