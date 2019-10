Laeticia Hallyday : Déjeuner et tendresse avec l'ex-femme de son amoureux

Après avoir passé deux semaines à Paris, Laeticia Hallyday est rentrée à Los Angeles par un vol commercial Air France le 1er octobre 2019. En look décontracté et souriante à l'aéroport, la dernière épouse de Johnny Hallyday était impatiente de retrouver leurs deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), qui l'attendaient dans leur maison de Pacific Palisades avec leur nounou, Maryline Issartier.

Le lendemain, mercredi 2 octobre, Laeticia Hallyday a profité d'un déjeuner entre filles. La Française de 44 ans vivant depuis de longues années en Californie s'est rendue au restaurant Kiff Kafe, situé sur Pico Boulevard, en compagnie de la nounou de ses filles. Maryline Issartier est bien plus que cela pour Laeticia Hallyday. En effet, les deux femmes se connaissent depuis longtemps : Maryline avait déjà été la nounou de Jade et Joy par le passé et elle a vécu une longue histoire d'amour avec Grégory Boudou, le petit frère de Laeticia, 43 ans. Le couple a rompu en mai dernier. La séparation s'est faite sans animosité puisque les ex-compagnons sont restés amis.

Laeticia Hallyday a également retrouvé une personne qu'elle affectionne : Marine, l'ex-femme de son nouvel amoureux, Pascal Balland. Les deux femmes évoluent dans le même environnement puisque leurs filles sont scolarisées dans le même établissement : le lycée français de Los Angeles. Marine est la maman de Mathilde (14 ans), née de son mariage avec Pascal Balland.

Après avoir enchaîné les jolis looks d'automne à Paris, Laeticia Hallyday a retrouvé des couleurs plus flamboyantes en Californie. Photographiée à la sortie du restaurant, elle portrait un ensemble deux pièces violet composée d'une longue jupe et d'un petit top. Avant de regagner sa voiture, elle a tendrement enlacé Marine pour lui dire au revoir. Toutes deux ont partagé une bise appuyée avant de se séparer.

Depuis qu'elle est rentrée à Los Angeles, Laeticia Hallyday enchaîne les mauvaises nouvelles. Alors que qu'un caveau familial est actuellement en cours de construction au cimetière marin de Lorient, à Saint-Barthélemy, afin que le corps de Johnny Hallyday y soit transféré, Laura Smet a obtenu la suspension de l'exhumation. Un accord est nécessaire entre les deux parties. A cela s'ajoute la convocation de sa grand-mère adorée Mamie Rock au Tribunal de grande instance de Paris ce jeudi 3 octobre. C'est sa fonction de représentante légale des sociétés françaises de Johnny Hallyday qui lui a valu cette audition devant un juge. Elle peut avoir été convoquée en tant que témoin, victime ou mise en cause. Mamie Rock (Elyette Boudou de son vrai nom) et Laeticia avaient vu les avocats ensemble dans la soirée du 30 septembre avant d'aller partager un dîner avec des amies.