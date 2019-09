Laeticia Hallyday : Amoureuse de Pascal Balland... et copine avec son ex-femme !

Depuis quelques semaines, Laeticia Hallyday vit une belle histoire d'amour avec Pascal Balland, un restaurateur français de 47 ans, qu'elle a rencontré cet été alors qu'elle profitait de vacances entre amis sur sa chère île de Saint-Barthélemy. D'ores et déjà, les amoureux forment une joyeuse famille recomposée, que ce soit avec leurs enfants respectifs... ou bien même avec l'ex-femme de monsieur !

Après le coup de foudre sous le soleil des Antilles françaises, la veuve de Johnny et son nouveau compagnon se sont retrouvés aux États-Unis début septembre. Laeticia Hallyday vit toujours à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy (15 et 11 ans), tandis que Pascal Balland y séjourne de temps en temps, car son ex-femme Marine y est installée avec leur fille Mathilde (14 ans). Il est aussi le père de deux autres enfants, dont on sait seulement qu'il s'agit d'un garçon de 18 ans et d'une fille de 6 ans, nés de deux autres relations. Le 13 septembre dernier, c'est bras dessus, bras dessous que Laeticia Hallyday, son petit ami et Marine, l'ex-femme de celui-ci, sont allés chercher leurs filles à l'école puisque toutes les trois se trouvent scolarisées dans le même lycée français de Los Angeles. Marine, qui vit à Los Angeles, connaissait bien Laeticia avant que son ex-mari fasse connaissance à Saint-Barth' avec elle.

Le 16 septembre dernier, Laeticia Hallyday est arrivée à Paris pour répondre à plusieurs engagements : préparer son prochain rendez-vous juridique du 6 novembre prochain à Versailles avec sa nouvelle équipe, dans le cadre de son bras de fer contre Laura Smet et David Hallyday sur le testament de Johnny. Elle doit également assurer la promotion de plusieurs nouveaux projets musicaux au nom de son défunt mari, dont la sortie d'un album posthume symphonique sobrement intitulé Johnny, le 25 octobre.

Malgré cet agenda chargé, Laeticia Hallyday trouve du temps pour rejoindre Pascal Balland, également de passage à Paris pour s'occuper de ses deux restaurants : le Marzo et le Cinq-Mars, deux tables du 7e arrondissement. Selon les informations de Voici, publiées le 20 septembre, elle a déjà passé plusieurs nuits chez son nouveau compagnon, dans son bel appartement parisien du 17e arrondissement.