Jade Hallyday : la tendre déclaration de sa "soeur" Mathilde Balland

Son plus beau Noël date peut-être de 2004, mais chaque année, elle fait au maximum pour tenter de l'égaler. En ce mois de décembre 2019, Jade Hallyday passe les fêtes entourées d'amour... d'autant qu'elle est désormais au centre d'un joli clan recomposé. Sa maman, Laetitia, a retrouvé la flamme dans les bras de Pascal Balland, lui-même père d'une jeune Mathilde - et de deux autre enfants -. Or, l'entente semble être au beau fixe entre les adolescentes qui se sont retrouvés du côté de Marrakech pour ouvrir leurs cadeaux !

Après avoir pris la pose ensemble en tenue de soirée pour célébrer "l'esprit de Noël", Jade et Mathilde se sont effectivement écrits des mots tendres sur les réseaux sociaux. La fille de Johnny Hallyday, immortalisée ingénue devant les déserts marocains, a reçu de la part de sa nouvelle "soeurette" une jolie dédicace. "Trop belle" a écrit sa grande complice, ce à quoi elle a répondu très rapidement "Jtmmmmmmm", avec plus de lettres M que n'en contiennent tous les dictionnaires de l'univers. Voilà qui devrait mettre un peu de baume au coeur de la jeune étudiante de 15 ans, qui pleure toujours son papa.