Laeticia Hallyday : Premier Noël à Marrakech avec Jade, Joy et Pascal Balland

Après un passage sur l'île de Saint-Barthélemy, puis une halte à Los Angeles et Paris, Laeticia Hallyday et ses filles sont arrivées à Marrakech pour y passer Noël. La veuve de 44 ans y a retrouvé son amoureux, le restaurateur Pascal Balland, accompagné de ses enfants Mathilde et Max.

Les deux adolescentes se connaissent bien puisqu'elles fréquentent toutes deux le même lycée français à Los Angeles. De quoi faciliter les relations de cette nouvelle famille recomposée. D'ordinaire active sur Instagram, Laeticia Hallyday n'a quant à elle rien dévoilé de son premier Noël en amoureux. Pour rappel, la veuve de 44 ans a rencontré le restaurateur de 47 ans cet été, grâce à des amis. Divorcé, il est père de trois enfants nés de trois mères différentes : un garçon de 18 ans, Max, une fille de 6 ans, Madeleine, ainsi que Mathilde, dont il partage la garde avec son ex-femme Marine, installée en Californie.

Avant de poser leurs valises au Maroc, Jade et Joy Hallyday ont effectué une escale à Paris. Les deux soeurs ont profité de cette pause dans la capitale pour faire du patin à glace avec des copines sous la verrière du Grand Palais, où une patinoire est installée jusqu'au 8 janvier. Cette fin d'année est décidément placée sous le signe du voyage et de la détente pour Laeticia Hallyday et ses filles, qui ont également profité d'un bref séjour sur leur chère île de Saint-Barthélemy début décembre, pour y commémorer les deux ans de la mort de Johnny.

