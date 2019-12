Laeticia Hallyday et Bella Hadid copines : leur drôle de rencontre à St Barth'

Ce moment de détente a certainement permis à la veuve de 44 ans de se changer les idées après une soirée riche en émotion. Le 6 décembre, Laeticia Hallyday et ses filles sont retournées au cimetière de Lorient pour une nouvelle veillée hommage à Johnny, disparu il y a maintenant deux ans. Du coucher de soleil jusque tard dans la soirée, la famille du rockeur et de nombreux fans vêtus de blanc se sont recueillis sur la tombe richement décorée de bougies et de fleurs, accompagnés de musiciens venus jouer de la guitare. "Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point tu me manques et à quel point je t'aime, a écrit Jade Hallyday sur son compte Instagram, jeudi dernier. La seule chose qui compte, c'est que je sais que ton esprit sera toujours à nos côté. Je t'aime papa."