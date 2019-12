Jade Hallyday : Tragique hommage à son papa Johnny, mort depuis deux ans

Le 5 décembre ne sera plus jamais le même pour elle. Impossible d'oublier qu'il y a deux ans, Jade Hallyday partageait pour la dernière fois des moments de tendresse avec son père Johnny, décédé quelques heures après à 22H20 exactement. Si elle affiche un sourire maximal sur les réseaux sociaux, la jeune fille de 15 ans conserve une âme fébrile. "Il y a deux ans, mon père est parti pour le paradis, écrit-elle sur son compte Instagram. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point tu me manques et à quel point je t'aime."

Ton esprit sera toujours à nos côtés

Elle était son plus beau Noël, mais désormais, les fêtes de fin d'année ont un goût amer. Le 3 août 2004, Jade a été adoptée par Johnny et Laeticia Hallyday. Un bonheur qu'est venue compléter Joy, en décembre 2008, elle aussi née au Vietnam. Et bien que les mois filent, l'adolescente n'oublie pas son père, qui l'a aimée, choyée et protégée comme il l'a pu – quitte à, hélas, diviser sa famille au moment de la lecture de son testament. "Tu es le papa le plus merveilleux du monde entier, poursuit Jade sur les réseaux sociaux. Je suis tellement chanceuse d'avoir un père aussi incroyable et talentueux. La seule chose qui compte, c'est que je sais que ton esprit sera toujours à nos côté. Je t'aime papa."