Laeticia Hallyday, la guerre avec Laura et David : "Rien n'apaisera notre peine"

Après deux années de procès et de coups bas la situation semble enfin s'améliorer depuis quelques mois dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Laeticia Hallyday confirme cette volonté d'apaisement dans une interview accordée au JDD dimanche 1er décembre.

La veuve du chanteur semble prête à tout pour faire la paix avec David Hallyday et Laura Smet : "Pour moi, il n'y a pas deux clans, mais une seule famille. C'est le pilier de celle-ci qui nous a quittés et l'ensemble de l'édifice s'est écroulé sur nous tous. Johnny est parti il y a deux ans. Il nous manque, à tous. Rien n'apaisera notre peine mais le temps de la paix est venu. Je ne doute pas un instant que nous y parviendrons tous. J'espère que ça va se faire, que mes filles vont pouvoir retrouver leur frère et leur soeur. On a tous besoin de se reconstruire".

Une déclaration qui semble faire suite aux tentatives de paix des deux parties depuis plusieurs mois. En octobre dernier, Laeticia renonçait à contester la compétence de la justice hexagonale pour trancher le conflit. Début novembre c'était au tour de David et Laura de faire un effort et de renoncer à faire payer leurs frais de justice à Laeticia. L'AFP notait à l'époque que les frères et soeurs avaient renoncé à faire valoir leurs droits dans un souci d'apaisement.

Depuis la mort de Johnny, le 6 décembre 2017, Laeticia, David et Laura se déchirent autour de l'héritage. Dans un testament rédigé aux États-Unis en 2014, le chanteur avait légué l'ensemble de sa fortune à sa veuve et leurs deux filles, Jade et Joy, sans rien laisser à ses autres enfants qui ont saisi la justice. Johnny estimait avoir été suffisamment généreux avec ses aînés.

Dans un autre registre, Laeticia est rentrée en France depuis le 19 novembre dernier, principalement pour régler les derniers détails du spectacle Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia, prévu ce dimanche 1er décembre. L'occasion pour la jeune femme de 44 ans de revenir sur le souvenir qu'elle garde du Taulier à l'Olympia : "L'anecdote qu'il m'a racontée la première fois que je l'ai accompagné : sa rencontre avec Édith Piaf, qui a tout fait pour le séduire, pour l'avoir dans son lit, en fait ! (...) Durant le dîner qui suit son premier concert à l'Olympia, en 1961, elle lui pose la main sur la jambe et elle remonte, elle remonte ! À un moment, elle lui propose carrément d'aller finir la soirée ailleurs... Et là, il a eu peur, il est parti ! Et Piaf s'est mise en colère !".

La maman de Jade et Joy, qui a retrouvé l'amour, évoque également l'idée d'un musée consacré au chanteur, surtout qu'elle précise avoir tout gardé de ses 22 années de vie commune avec l'homme de sa vie. Elle dévoile même avoir "racheté des choses à des fans, car lui ne gardait rien, il donnait tout".