David Hallyday "heureux" de l'apaisement retrouvé avec Laeticia

Après des mois et des mois de tensions, l'heure est enfin à l'apaisement. Comme elle l'a déclaré dans un message publié sur sa page Instagram le 15 octobre 2019, Laeticia Hallyday a choisi "la paix" avec Laura Smet et David Hallyday. La dernière épouse de Johnny Hallyday et les deux grands enfants du Taulier s'opposaient depuis un an et demi sur la lourde question de l'héritage. "Il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Je choisis la paix. C'est avec cette volonté que j'ai donné, dès aujourd'hui, des instructions à mes conseils pour toutes les démarches procédurales à suivre", a notamment écrit Laeticia. Une main tendue qui satisfait David Hallyday. L'un des avocats du chanteur de 53 ans, Maître Pierre-Jean Douvier, s'est exprimé auprès de Télé-Loisirs.

"Nous sommes heureux de ce revirement de Laeticia Hallyday car depuis le début de l'affaire nous sommes favorables à la discussion, a-t-il confié. L'avocat de David Hallyday est ensuite revenu sur les deux pas en avant décisifs de Laeticia. "Il y a eu deux signes d'apaisement : le premier c'est le caveau familial même si je crois qu'il serait presque fini donc c'est un peu comme si une personne nous demandait un permis de construire pour une maison alors que la maison... est déjà construite. Mais bon, je préfère rester positif. Le second signe, c'est sa décision de se désister de son appel. C'est de bon augure et nous attendons de sa part qu'elle nous propose une rencontre", a-t-il rappelé.

En effet, le 14 octobre dernier, Laeticia Hallyday avait transmis un communiqué depuis Los Angeles dans lequel elle rétablissait le dialogue quant à la construction du caveau familial dans le petit cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy, souhaitée par Johnny, qui avait été soudainement interrompue. La veuve du Taulier s'est engagée "à ce que David et Laura bénéficient d'informations régulières et transparentes quant à la construction et à l'aménagement du caveau familial".