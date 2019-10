Héritage de Johnny Hallyday : Laeticia renonce finalement à faire appel

En juillet dernier, Me Ardavan Amir-Aslani, alors avocat de Laeticia Hallyday, avait annoncé que sa cliente faisait appel de la décision rendue le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre. Ce dernier s'était estimé compétent pour trancher dans le délicat dossier de l'héritage de Johnny Hallyday (Jean-Philippe Smet de son vrai nom). "La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet (...) est en France" et non aux Etats-Unis, avait justifié la cour en notifiant sa décision, favorable à Laura Smet et David Hallyday.

Ce mardi 15 octobre, BFMTV annonce que Laeticia Hallyday renonce finalement à faire appel, ce qui implique que la dernière épouse de Johnny Hallyday reconnaît la compétence des tribunaux français pour régler le litige qui l'oppose depuis plus d'un an et demi à Laura Smet et David Hallyday. Elle ne s'oppose ainsi plus à ce que le dossier soit traité sur le fond par le tribunal de Nanterre, à moins que les deux parties ne trouvent un accord et que l'affaire ne se règle finalement pas devant la justice.