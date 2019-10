Laeticia Hallyday et la construction du caveau : elle rétablit le dialogue !

En août 2019, l'AFP avait annoncé que le cercueil de Johnny Hallyday serait déplacé de quelques mètres. Le rockeur, décédé d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, repose depuis le 11 décembre 2017 au petit cimetière marin de Lorient, à Saint-Barthélemy.

Avant de mourir, Johnny Hallyday avait exprimé le souhait de faire construire un caveau familial de quatre places dans ce même cimetière, situé à quelques mètres seulement de la mer. Mais le Taulier s'est éteint avant que la construction du caveau ne soit lancée. Soucieuse de respecter les dernières volontés de son époux, Laeticia Hallyday a alors pris le dossier en main, non sans rencontrer quelques obstacles.

En effet, alors que le chantier était déjà bien engagé, les travaux ont soudainement été interrompus, à la demande de Laura Smet. Si la fille de 35 ans de Johnny Hallyday et Nathalie Baye n'est pas opposée à la construction du caveau, elle reproche à Laeticia Hallyday de ne pas l'avoir avertie, ni son grand frère David Hallyday. À la suite de l'annonce de la suspension de la construction, Maître Emmanuel Ravas (l'avocat de Laura Smet) avait fait savoir que seul un dialogue entre sa cliente et la partie adverse pourrait permettre de faire avancer le dossier. Laeticia Hallyday a entendu cet appel.

Pour preuve, le communiqué publié ce lundi 14 octobre 2019 par la veuve de Johnny Hallyday et transmis, depuis Los Angeles, à l'AFP. En premier lieu, la Française de 44 ans installée depuis plusieurs années en Californie tient à rappeler qu'il s'agit avant tout pour elle de respecter la volonté de son homme. "Avant sa disparition, Johnny a choisi d'établir sa dernière demeure au cimetière marin de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy et d'y prévoir la construction d'un caveau. S'agissant d'un lieu de paix et de recueillement, j'ai tenu à suivre les dernières volontés de mon mari sans chercher à blesser ni David ni Laura dans cette démarche", écrit-elle.

Laetica Hallyday se montre ensuite ouverte et fait un grand pas en avant vers les deux grands enfants de Johnny Hallyday. "Dans une volonté d'apaisement et de retour au dialogue, je m'engage à ce que David et Laura bénéficient d'informations régulières et transparentes quant à la construction et à l'aménagement du caveau familial", poursuit-elle, en ayant l'espoir que ce pas en avant significatif permettra de débloquer la situation. "Les autorités locales de Saint-Barthélemy attendent dès lors de pouvoir reprendre les procédures nécessaires à la mise en place du caveau. David et Laura, pleinement informés, pourront assister et participer à ces opérations, sans restriction", assure Laeticia.

La publication de ce communiqué intervient après que Bruno Magras, président LR du conseil territorial de Saint-Barthélemy et ami proche de Johnny Hallyday, a fait toute la lumière sur ce dossier épineux. Elle intervient également après la fin du road trip de Laeticia avec ses amis bikers, en mémoire de son homme. Ils ont refait le dernier circuit moto de Johnny aux États-Unis, en 2016.