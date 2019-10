Laeticia Hallyday choisit "la paix" : sa nouvelle main tendue à Laura et David

Serait-ce l'épilogue d'un feuilleton judiciaire et familial qui dure déjà depuis plus d'un an et demi ? Laeticia Hallyday est en tout cas bien en route vers une réconciliation avec Laura Smet et David Hallyday, à qui elle était jusque-là opposée dans le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday. Tandis qu'elle soutenait que la justice américaine devait s'emparer de l'affaire, les deux aînés du chanteur souhaitaient que ce soit la justice française.

La veuve du Taulier a doublement prouvé le mardi 15 octobre 2019 qu'elle souhaitait profondément cette réconciliation. D'abord en renonçant à faire appel de la décision rendue en mai dernier par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui s'était estimé compétent pour trancher dans le dossier de l'héritage. Cette décision implique que la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) reconnaît la compétence des tribunaux français pour régler le litige qui l'oppose à Laura et David. Elle ne s'oppose ainsi plus à ce que le dossier soit traité sur le fond par le tribunal de Nanterre, à moins que les deux parties ne trouvent un accord et que l'affaire ne se règle finalement pas devant la justice.

Ce même 15 octobre, dans un message publié depuis Los Angeles sur sa page Instagram, Laeticia Hallyday a réaffirmé sa volonté de rétablir "un dialogue constructif et serein". Elle y dit avoir choisi "la paix" plutôt que les querelles.

Elle débute son message en rappelant la douloureuse épreuve qu'elle a vécue avec la mort de son homme survenue le 5 décembre 2017. Johnny Hallyday est mort d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. "Voilà bientôt deux années que mon monde s'est arrêté de tourner. Deux années de douleurs si profondes, deux années sans mon homme, plongée dans un deuil si difficile", confie Laeticia. Après ces deux ans passés à affronter les critiques, la veuve du Taulier aspire à une accalmie, pour elle, mais aussi pour Jade et Joy : "Aujourd'hui, lorsque je vois grandir nos filles, je sens la nécessité et l'espoir indéniable d'un lendemain de paix paisible et serein, un lendemain digne de notre histoire, à la hauteur de nos rêves partagés. Nombreux sont ceux qui m'ont tenue responsable des dernières volontés de mon mari." Elle tend une nouvelle main à Laura Smet et David Hallyday : "Il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Je choisis la paix. C'est avec cette volonté que j'ai donné, dès aujourd'hui, des instructions à mes conseils pour toutes les démarches procédurales à suivre."