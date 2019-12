Laeticia Hallyday : Émue avec Jade et Joy pour retrouver Johnny à l'Olympia

Johnny Hallyday avait 18 ans en 1961, lorsqu'il est monté pour la première fois sur la scène de l'Olympia. Il s'y est produit 266 fois tout au long de sa carrière. Alors que le deuxième anniversaire de sa mort approche à grands pas (le 5 décembre), les fans du Taulier avaient rendez-vous le dimanche 1er décembre 2019 dans la mythique salle parisienne pour une journée en hommage au chanteur.

Arrivée à Paris le 19 novembre dernier, accompagnée de ses filles, sa maman Françoise Thibaut et son petit frère Grégory Boudou, Laeticia Hallyday s'est elle aussi rendue à l'Olympia pour la séance de 20 h. La dernière épouse de Johnny Hallyday a co-organisé le spectacle Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia avec Michel Jankielewicz, réalisateur de certains clips du rockeur qui a pris la relève artistique de Sébastien Farran après sa démission. La Française de 44 ans, qui habite depuis de longues années à Los Angeles, n'était pas seule pour cette apparition officielle très attendue, mais avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Toutes ont découvert avec une grande émotion le nom de Johnny Hallyday trônant en lettres rouges au fronton de l'Olympia et des milliers de fans présents. Selon la production, plus de 4000 personnes au total devaient assister aux trois séances, qui affichaient toutes complet. "On a réservé dès le premier jour des locations. On voulait être là. On reste fidèles à Johnny (...) C'est comme s'il était toujours là. On était à l'enterrement à la Madeleine. On est là aujourd'hui", ont expliqué à l'AFP Robert et Martine, un couple de sexagénaires venus spécialement de Seine-et-Marne.

Avant d'arriver en plein coeur de Paris, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec ses filles dans ses stories Instagram, depuis leur maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), où Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017. Laeticia Hallyday a opté pour un ensemble jaune moutarde en velours, a coiffé ses cheveux blonds en queue de cheval haute et portait un accessoire très cher à son homme : son pendentif crucifix. Jade et Joy étaient quant à elle habillées en noir.

On a le coeur qui bat très, très fort

Accueillie chaleureusement par les admirateurs de Johnny, elle s'est montrée disponible pour eux, "s'attardant à discuter avec les fans, répondant aux demandes de selfies...", comme le rapporte Le Parisien dans son édition du 2 décembre. Laeticia Hallyday a également pris le temps de répondre aux questions des journalistes. "On a le coeur qui bat très, très fort. C'est une journée particulière, c'est vertigineux, a-t-elle confié à BFMTV. On sent l'amour des fans, on sent Johnny qui est là, son âme qui est là. Je vais découvrir le film avec les fans. Je n'ai pas voulu voir les images avant pour être vraiment avec eux dans l'émotion."